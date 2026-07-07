وزير الطاقة الإسرائيلي يروج لإنشاء خط أنابيب نفط لتجاوز مضيق هرمز

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، إنَّ بوسع دول الخليج تقليص اعتمادها على تصدير النفط عبر مضيق هرمز إلى حد بعيد بفضل خط أنابيب يربط الخليج بأوروبا عبر إسرائيل، ما سيسمح لها أيضا بتجنب اضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر.

وارتفعت أسعار النفط بشدة بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران في 28 فبراير الماضي، وجعلت طهران المضيق في حكم المغلق.

ورغم انخفاض الأسعار منذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، فلا تزال المخاوف قائمة من أن يؤدي تجدد التوتر إلى إغلاق الممر المائي، وفق وكالة رويترز.

وقال كوهين لرويترز في مقابلة: «دول الخليج لا تريد أن تكون صادراتها النفطية، التي تمثل مصدر دخلها الرئيسي، تحت رحمة إيران أو الحوثيين.. إذا أنشأت طريقا بريا، فإنك تتجنب كلا من إيران والحوثيين... وأفضل طريق هو عبر دولة إسرائيل».

وشن الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، هجمات متكررة على السفن في البحر الأحمر خلال السنوات القليلة الماضية.

وطُرحت فكرة إنشاء خط أنابيب عبر إسرائيل في الماضي، لكن التوتر في الشرق الأوسط لم يسمح بتطويرها.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن السعودية تدرس رفع طاقة خط أنابيب النفط الخام المؤدي إلى ساحل البحر الأحمر الغربي، ما سيمكن المملكة وربما الدول المجاورة من نقل المزيد من النفط دون عبور مضيق هرمز.

وقال كوهين إن إسرائيل تملك بالفعل بنية تحتية قائمة تتمثل في خط أنابيب يربط بين إيلات على البحر الأحمر وعسقلان على البحر المتوسط، لكن سيكون من الضروري إنشاء بنية تحتية لربط الدول العربية إذا أبدت استعدادها لذلك.

وأضاف أنه اقترح على الولايات المتحدة إنشاء خط أنابيب بطول 700 كيلومتر يمتد من السعودية إلى إيلات. ومن هناك، يمكن أن يمر النفط في خط الأنابيب عبر إسرائيل إلى عسقلان، ثم إلى ناقلات النفط المتجهة إلى أوروبا.

وأشاد كوهين، وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، بالولايات المتحدة بسبب الإجراءات التي اتخذتها خلال الحرب مع إيران، لكنه قال إن إسرائيل قد تضطر إلى التصرف بمفردها في مواجهة طهران إذا مضت إيران قدما في برنامج أسلحتها النووية.

وأضاف أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. وكانت إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران اتفقتا على وقف إطلاق النار الشهر الماضي.

وطرحت إسرائيل الاثنين، مناقصة لطلب المزيد من الغاز الطبيعي عبر ساحلها على البحر المتوسط. ويعتقد كوهين أن النفط موجود أيضا تحت الغاز، لكن ذلك يتطلب حفرا أعمق، وهو ما قال إنه يستند إلى بيانات جيولوجية.

وقال إن الطاقة البديلة تمثل محور اهتمام رئيسيا، وإن ما لا يقل عن 30% من إنتاج الكهرباء سيأتي أساسا من الطاقة الشمسية بحلول 2030.