وزير خارجية لبنان: الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة، ليس إرضاءً لإسرائيل، بل لأنه لا يمكن أن تبقى مجموعة مسلحة موازية للجيش اللبناني، إذ لا تجلب مثل هذه الازدواجية سوى الدمار والخراب على جميع المستويات.

وقال الوزير رجي، خلال استقباله اليوم نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان، إن "اتفاق الإطار هو بداية البدايات"، ذاكرا أن "أهميته الحقيقية تكمن في تكريسه استقلالية المسار اللبناني عن المسار الإيراني، بحيث بات القرار اللبناني لبنانياً بامتياز".

وأشار رجي إلى "استمرار إيران في التدخل بالشئون اللبنانية بما يتخطى إرادة الدولة اللبنانية وقراراتها السيادية".

وأعرب عن تفاؤله الحذر، مضيفاً "لكننا ماضون، ولا خيار أمامنا سوى التفاوض".

وقال "نريد السلام من أجل الازدهار والاستقرار، وليعيش شعبنا حياة كريمة وطبيعية"، منوّهاً "بالدور الإيجابي والبنّاء الذي لطالما لعبه الأرمن اللبنانيون في لبنان ومساهمتهم في مختلف المجالات".

وأكد "وقوف لبنان الثابت إلى جانب أرمينيا في نضالها من أجل تحقيق سيادتها، وإلى جانب صمود الشعب الأرمني ونضاله من أجل الاستقلال والحرية".

بدوره، أكد المسئول الأرميني، الذي يزور بيروت لتسليم مساعدات إنسانية من حكومة بلاده بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، على وقوف بلاده الدائم إلى جانب سيادة لبنان. واعتبر رجي أن أهمية اتفاق الإطار الذي وقّعه لبنان مع إسرائيل تكمن في تكريسه استقلالية المسار اللبناني عن المسار الإيراني.

وأعتبر أن "التوصل إلى السلام يتطلب شجاعة سياسية"، مؤكدا "أن هذا الدعم، وإن كان متواضعاً، يعبّر عن تقدير أرمينيا للبنان وشعبه".

وتطرق اللقاء إلى التطورات الداخلية في لبنان في ضوء اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.