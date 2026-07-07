الشرع يعلق على انفجارات دمشق: الكثير من الأشخاص يتضررون من نجاح سوريا حاليا

علق الرئيس السوري أحمد الشرع، على الانفجارات التي شهدتها العاصمة دمشق، بالتزامن مع الزيارة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبلاد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي، في قصر الشعب بدمشق.

وأضاف الشرع: «لحظة وصول خبر التفجير بدمشق، أصدر الرئيس الفرنسي تصريحًا باستمرار الزيارة، وإكمال برنامجها، والكثير من الأشخاص يتضررون من نجاح سوريا حاليًا».

وكشفت وزارة الداخلية السورية، ملابسات الانفجارين الذين وقعا صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة دمشق، مؤكدة وقوعه خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية «سانا»، إن الانفجارين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا، بينهم 4 من عناصر الشرطة.

وأوضحت أن «قوى الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية العبوتين الناسفتين، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك».

وذكرت أن «قوى الأمن الداخلي فرضت طوقًا أمنيًا في محيط الموقع؛ حفاظًا على سلامة المواطنين، فيما باشرت الوحدات المختصة عمليات المسح والتأمين في المنطقة».

وأشارت إلى أن المعاينة الأولية أظهرت أن العبوتين صُنعتا بطريقة بدائية، وُضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، فيما وُضعت الثانية داخل حاوية مهملات، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد هوية المتورطين.

وأكدت أن «موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، ولم يشكّل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة الرسمية، التي تتواصل وفق الخطة المقررة».