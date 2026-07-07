تباين مؤشرات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط

تباينت مؤشرات الأسواق العالمية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع أسعار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الذي دفع مؤشرات الأسهم في بورصة "وول ستريت" إلى الصعود.

وتراجع مؤشر داكس الألماني، في مستهل التداولات الأوروبية، بنسبة 5ر0% ليصل إلى 64ر25695 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 3ر0% ليصل إلى 95ر8507 نقطة.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 4ر0% ليصل إلى 02ر10695 نقطة.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1ر0%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2ر0%.

وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 9ر4% ليصل إلى 31ر7656 نقطة، حيث تراجعت أسهم شركة سامسونج إلكترونيكس بنسبة 7ر7%، كما تراجعت أسهم شركة إس كيه هاينكس بنسبة 7ر6%.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 1ر2% ليصل إلى 96ر68256 نقطة. وتراجعت أسعار أسهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة رقائق الكمبيوتر بنسبة 9ر3%، كما تراجعت أسعار أسهم شركة كيوكسيا هولدينجز بنسبة 3ر11%.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 5ر0% ليصل إلى 98ر23496 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3ر1% ليصل إلى 24ر3990 نقطة.

وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 3ر2%.

وتراجع مؤشر إس أند بي/أيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 3ر0% ليصل إلى 90ر8803 نقطة، كما تراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 1ر0%.

وارتفعت مؤشرات بورصة "وول ستريت" للأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، حيث صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 7ر0% ليصل إلى 54ر7537 نقطة، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3ر0%، ليصل إلى 91ر53055 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1ر1 % ليصل إلى 16ر26121 نقطة.

وفي تداولات الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بواقع 87 سنتا ليصل إلى 86ر72 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بواقع 69 سنتا ليصل إلى 24ر69 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 93ر161 ين ياباني من 09ر162 ين، كما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1426ر1 دولار من 1442ر1 دولار.