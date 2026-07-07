تباينت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في ختام تعاملات البنوك العاملة بالسوق المحلية، اليوم، الثلاثاء، إذ هبط بنحو 7 قروش في بعض البنوك، بينما ارتفع هامشيا، في بنوك أخرى، وذلك بعد أن هبط بقيمة تصل إلى 16 قرشا خلال تعاملات أمس.

وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، مقابل 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات أمس.

بينما ارتفعت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، بنحو قرشين، ليسجل 48.77 جنيه للشراء، و48.87 جنيه للبيع، مقابل 48.75 جنيه للشراء، و 48.85 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار في تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.84 جنيه للشراء، و 48.94 جنيه للبيع، بانخفاض نسبته 0.20%

بينما كان أدنى سعر للدولار في تعاملات مصرف الإمارات دبي، مسجلا 48.66 جنيه للشراء، و 48.76 جنيه للبيع.



