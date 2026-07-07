شركة Gates Developments توقع مذكرة تفاهم مع سيمنز لتطوير البنية التحتية الذكية والحلول الكهربائية بالمشروعات

• حسن نصر: الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمعات عمرانية أكثر كفاءة واستدامة وتدعم رؤيتنا للتحول الذكي



أعلنت شركة Gates Developments توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة سيمنز العالمية، الرائدة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية الذكية، وذلك بهدف دراسة فرص التعاون في تطوير البنية التحتية الذكية و الحلول الكهربائية بمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تبني أحدث التقنيات العالمية في القطاع العقاري.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور كلا من حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments والسيد مصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز والمهندس حسن كامل عضو مجلس الادارة وعدد من قيادات الشركتين، في إطاررؤية مشتركة تستهدف دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية دخل المشروعات العمرانية، بما يواكب المتغيرات العالمية في مجالات الاستدامة وكفاءة الطاقة والمدن الذكية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع العقاري تحولًا كبيرًا نحو المشروعات الذكية والمستدامة، حيث أصبحت كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة من أهم المعايير التي يعتمد عليها المستثمرون والعملاء عند اتخاذ قرارات الشراء والاستثمار.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الشركتان على دراسة وتطوير فرص التعاون في تصميم شبكات التوزيع الكهربائية، وأنظمة إدارة الطاقة، والحلول الرقمية الذكية، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين استغلال الطاقة داخل المشروعات العقارية.

وتستهدف Gates Developments من خلال هذا التعاون تعزيز مفهوم المجتمعات العمرانية الذكية، وتطوير بنية تحتية تعتمد على أحدث الأنظمة الكهربائية والتكنولوجية، بما يضمن تقديم مشروعات أكثر كفاءة واعتمادية واستدامة.

وأكد حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments: تؤمن الشركة بأن مستقبل التطوير العقاري لم يعد يعتمد فقط على الموقع أو التصميم أو جودة التنفيذ، وإنما أصبح يرتكز بصورة أساسية على التكنولوجيا وكفاءة البنية التحتية والقدرة على تقديم تجربة متكاملة ومستدامة للعملاء.

وأضاف: تأتي شراكتنا مع سيمنز في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى دمج أحدث الحلول العالمية داخل مشروعاتنا، بما يضمن توفير أنظمة كهربائية ذكية وعالية الكفاءة، ويسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الاعتمادية.

وأوضح أن الشركة تتبنى رؤية طويلة الأجل لتطوير مشروعات تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير المدن الحديثة، وهو ما تسعى الشركة إلى تطبيقه داخل مختلف مشروعاتها الحالية والمستقبلية.

وأضاف: نسعى إلى تقديم منتج عقاري متطور يواكب المعايير العالمية، ويمنح العملاء تجربة مختلفة تعتمد على الكفاءة والاستدامة والتكنولوجيا، وهو ما يجعل التعاون مع سيمنس خطوة مهمة ضمن خططنا المستقبلية.

واختتم حسن نصر أن دمج الحلول الذكية في البنية التحتية للمشروعات يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز القيمة الاستثمارية للأصول العقارية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على العملاء والمستثمرين.

علي الجانب الأخر أكد السيد مصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز أن التعاون مع Gates Developments يمثل نموذجًا للتكامل بين الخبرات العالمية والرؤية التطويرية الطموحة داخل السوق العقارية المصرية، حيث تتمتع سيمنز بخبرة عالمية طويلة في مجالات البنية التحتية الذكية وإدارة الطاقة والحلول الرقمية، ونسعد بالتعاون مع Gates Developments لدراسة وتطبيق أحدث التقنيات التي تسهم في تطوير مشروعات أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف: تشهد المدن الحديثة تحولًا متسارعًا نحو الأنظمة الذكية، وأصبحت الرقمنة وإدارة الطاقة من العناصر الأساسية في تصميم وتشغيل المشروعات، وهو ما يجعل هذه الشراكة خطوة مهمة لدعم مستقبل التنمية العمرانية الذكية.

وأشار إلى أن الحلول الرقمية وأنظمة إدارة الطاقة أصبحت تمثل أداة رئيسية لتحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد، ودعم أهداف الاستدامة وتقليل البصمة البيئية للمشروعات.

وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تمثل بداية لشراكة استراتيجية طويلة المدى، تستهدف تطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة البنية التحتية وتعزز مفاهيم الاستدامة والتحول الرقمي داخل القطاع العقاري.

وتعكس هذه الخطوة توجه Gates Developments نحو التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بما يسهم في تطوير مشروعات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، وتواكب التطورات العالمية في مجالات الطاقة الذكية والبنية التحتية المستدامة.

كما تؤكد الشراكة التزام الشركة بتقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء والمستثمرين، من خلال تطوير مجتمعات عمرانية أكثر كفاءة واعتمادية واستدامة، تدعم جودة الحياة وتواكب متطلبات المستقبل.