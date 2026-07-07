إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي على عرض فيلمها الجديد «ابن مين فيهم»

هنأت الفنانة إلهام شاهين صديقتها الفنانة ليلى علوي على العرض الخاص لفيلمها الجديد "ابن مين فيهم".

وكتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": ألف مبروك صديقتي الجميلة، النجمة ليلى علوي وكل أبطال فيلم ابن مين فيهم، النجم بيومي فؤاد، والنجمات رانيا يوسف وانتصار وويزو، والشاب الرائع أحمد عصام السيد، فيلم جميل أتمنى لكن كل التوفيق والنجاح".

واحتفل مساء أمس صناع فيلم "ابن مين فيهم؟" بالعرض الخاص الذي أٌقيم في فوكس سينما مول مصر، استعدادا لطرحه غدا في دور العرض السينمائي.

وكان على رأس الحضور: بطلة الفيلم ليلى علوي، الفنانة رانيا يوسف، الفنان أحمد عصام السيد، الفنانة زينة منصور، الفنانة انتصار، الفنانة إلهام شاهين.

تدور أحداث الفيلم حول رشدي، رجل الأعمال المستهتر، الذي يعيش حياة بلا قيود أو التزامات، حتى تنقلب حياته بالكامل بعد وفاة عمته التي تركت له ميراثًا ضخمًا بشرط العثور على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. ترافقه المحامية ماجدة في هذه المهمة، لكن الخلافات بينهما تخلق توترًا دائمًا ومواقف متشابكة.