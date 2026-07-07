تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لضبط قائد السيارة المتهم بدهس الفتاة "سمر" في منطقة الشروق، بعدما صدمها أثناء توجهها إلى عملها ولاذ بالفرار دون التوقف لإسعافها.

كانت غرفة عمليات القاهرة تلقت بلاغًا أفاد بوقوع حادث دهس فتاة بمنطقة الشروق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتم نقل الفتاة إلى المستشفى، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث والتحفظ عليها، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية قائد السيارة الهارب.