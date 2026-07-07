النقل: تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية ودراسة تنفيذ امتداده لربطه بالخط الرابع

كشفت وزارة النقل عن تقدم نسب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، الذي يعد أول مترو حضري بالإسكندرية، حيث يمتد المشروع بالكامل بطول 108 كيلومترات، ومن المقرر تنفيذه على ثلاث مراحل، بما يحقق تغطية شاملة لأغلب مناطق المحافظة ويربطها بوسائل النقل المختلفة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى تتواصل بوتيرة متسارعة حيث يمثل المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، ويهدف إلى توفير وسيلة نقل كهربائية حديثة وآمنة ومستدامة تستوعب الزيادة المستمرة في أعداد الركاب، وتواكب خطط التنمية والتوسع العمراني بالمحافظة.

وأضافت أن المرحلة الأولى، الجاري تنفيذها حاليا، نحو 22 كيلومتر، وتمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية، حيث يتضمن المسار جزءا سطحيا بطول 6.5 كيلومتر من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم يتحول إلى مسار علوي بطول 15.5 كيلومتر حتى محطة أبو قير، بما يساهم في القضاء على التقاطعات السطحية وتحقيق انسيابية حركة القطارات والمرور.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجري حاليا دراسة تنفيذ امتداد بطول 2.5 كيلومتر لربط المرحلة الأولى بالخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع (بورسعيد – أبو قير) عند محطة أبو قير، بما يعزز تكامل شبكات النقل المختلفة داخل المحافظة.

ونوهت إلى أن المرحلة الأولى 20 محطة، وسيتم تشغيلها بواسطة 21 قطارا بإجمالي 189 عربة يتم تصنيعها محليًا داخل الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك)، في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة وزيادة نسب المكون المحلي في مشروعات النقل الحديثة.

وأكدت الوزارة أنه جاري حاليا إعداد الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية، التي تمتد من الظاهرية حتى منطقة الكيلو 21 بالعجمي بطول 31 كيلومتر، وتضم 21 محطة، مع دراسة تنفيذ وصلة مستقبلية بطول 5 كيلومترات لربطها بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع عند محطة الإسكندرية.

وأوضحت أن الخطة المستقبلية تشمل تنفيذ المرحلة الثالثة، التي تمتد من الكيلو 21 حتى مطار برج العرب بطول 48 كيلومتر، وتضم 21 محطة، بما يوفر محور نقل حضري متكامل يربط شرق الإسكندرية بغربها وصولا إلى المطار.

ويحقق المشروع تكاملا مع مختلف وسائل النقل الجماعي، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة–الإسكندرية بمحطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل بمحطتي سيدي جابر وفيكتوريا، بالإضافة إلى خط سكك حديد رشيد عند محطة المعمورة.

وتتوقع الوزارة أن يحقق المشروع طفرة كبيرة في مستوى الخدمة، إذ سيرفع الطاقة الاستيعابية من نحو 2,850 راكبا في الساعة لكل اتجاه إلى 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، كما سيخفض زمن الرحلة بين أبو قير ومحطة مصر من 50 دقيقة إلى نحو 25 دقيقة، مع زيادة سرعة التشغيل من 25 كيلومتر في الساعة إلى 100 كيلومتر في الساعة، وتقليل زمن التقاطر بين القطارات من 10 دقائق إلى دقيقتين ونصف فقط.