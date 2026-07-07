شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمُجابهة الأزمات والكوارث، وذلك ضمن فاعليات اِفتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة.

وتضمن الاستعراض عرضًا للمعدات والمركبات المستخدمة في مهام القضاء على العناصر الإرهابية، تم تجهيزها بأحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية، لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والفاعلية.

وشارك في الاستعراض تشكيل للهليكوبتر من طراز «أباتشي»، الذي كان له دور كبير ومؤثر في القضاء على البؤر الإرهابية في عملية «حق الشهيد» والعملية الشاملة.

كما شارك تشكيل هليكوبتر من طراز «مي – 24»، إحدى أبرز وأقوى المروحيات الهجومية في العالم، ورمزًا للقوة الجوية والقدرة القتالية المتعددة.

إضافة إلى تشكيل من الهليكوبتر المسلح طراز «جازيل»، التي أثبتت كفاءتها في تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي، ومعاونة عناصر القوات الجوية والبحرية وحرس الحدود في عمليات تأمين الممر الملاحي لقناة السويس.

ويعد مقر القيادة الاستراتيجية الجديد نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، حيث يهدف إلى توفير مركز متكامل لإدارة ومتابعة مختلف القطاعات والمؤسسات الحيوية، من خلال منظومات تقنية متقدمة وتجهيزات أمنية عالية الكفاءة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف الجهات.

ويأتي افتتاح المقر في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية العسكرية والإدارية، وبناء منظومة قيادة متطورة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومي، ويرفع من كفاءة إدارة مختلف المهام الاستراتيجية.

ويؤكد هذا المشروع استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير مؤسساتها الاستراتيجية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويُرسخ مكانة مصر وقدراتها في حماية أمنها القومي وصون مقدراتها.