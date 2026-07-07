تمر اليوم الثلاثاء جنازة المرشد الأعلى السابق لإيران علي خامنئي بمدينة قم، في آخر محطات التشييع قبل دفن الجثمان، بعد مرور 4 أشهر على اغتياله بغارة إسرائيلية، ليتبادر السؤال عن كيفية احتفاظ الجثمان بطبيعته دون تأثر بعوامل التحلل، رغم مرور فترة طويلة تم خلالها عرض الجثمان على الملأ في العاصمة الإيرانية طهران داخل صندوق زجاجي محكم الإغلاق، ليلقي الجمهور الإيراني نظرة أخيرة على المرشد السابق قبل دفنه.

وتسرد "الشروق" معلومات عن طريقة حفظ الجثامين المتبعة في إيران، والمرتبطة بتأخير مراسم دفن القيادات المهمة حتى ترتيب انطلاق جنازة مناسبة، وذلك وفقا لما ورد في: "المجلة الدولية للطب الشرعي"، ومجلة "الطب وعلوم التشريح"، وموقع "فيرست بوست".

منع الفورمالين بالمذهب الشيعي

يمكن لاستخدام مادة الفورمالين في التحنيط الحفاظ على ملامح الجثمان لفترة طويلة تناسب تأخير مراسم الدفن، ولكن المذهب الشيعي يتفق مع المذهب السني في حكم استعمال الفورمالين دون سبب ضروري، وذلك لتأثير المادة على الجسم من الداخل، ما يُعد انتهاكا لحرمة الميت.

ويسمح المذهب الشيعي، بدلا من ذلك، باستعمال أسلوب التبريد وتأخير الدفن في حالات الحرب، حيث يتفق ذلك مع التصريحات الحكومية الإيرانية بأن سبب تأخير دفن المرشد الأعلى السابق متعلق بحالة الحرب مع أمريكا وإسرائيل.

طريقة حفظ جثمان خامنئي

أودعت السلطات الإيرانية جثمان المرشد السابق في مرقد فاطمة المعصومة بمدينة قم الإيرانية، حيث يتم استخدام ثلاجة الموتى لحفظ الجثمان وإبطاء عملية التحلل قدر الإمكان.

ويتيح التبريد عند درجة 3 مئوية تأخير النشاط البكتيري وتكسر الإنزيمات المسببة للتحلل، ولكنه لا يمنعه تماما، إلا أن تلك الطريقة تسمح بالحفاظ على ملامح الجثمان من التلف، بعكس طريقة التجميد عند درجات حرارة تحت الصفر، التي تؤثر على شكل الجثمان.

ويرجح أن طريقة التبريد تم استخدامها لمدة شهر واحد فقط، حيث تفشل في تأخير التحلل لأكثر من ذلك، ليتم استخدام التجميد عند درجة 15 تحت الصفر خلال الأشهر الثلاثة التالية، وفي ذلك أكدت دراسة أن مدة 3 أشهر لا تعرض الجثمان للتلف بسبب التجمد.

الجثمان في صندوق زجاجي

تم نقل جثمان المرشد السابق يوم الجمعة الماضية إلى ضريح المرشد السابق الخميني في طهران، ليُعرض في صندوق زجاجي عازل للحرارة، يمكن للجمهور رؤية الجثمان من خلاله، بينما يتم الحفاظ على درجة التبريد بالداخل، مع وجود أجهزة حساسة لتغير درجات الحرارة بسبب شدة حرارة الصيف في إيران.

وتعرض أن المرشد الأعلى السابق لعملية اغتيال يوم 28 فبراير الماضي، بغارة لطيران الجيش الإسرائيلي استهدفت مجمع القيادة الخاص بالمرشد في العاصمة الإيرانية طهران، حيث تم الاستهداف بـ30 قذيفة خارقة للتحصينات، أسفرت عن مقتل المرشد مع 3 من أفراد أسرته، لتتسبب العملية في اشتعال حرب بين إيران، التي أرادت الانتقام، من جهة، وإسرائيل وأمريكا، المنفذتين للاغتيال، من جهة أخرى.