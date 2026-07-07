الاتحاد الأرجنتيني: أفضلية واضحة للتانجو أمام الفراعنة

استعرض الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تاريخ مواجهات الأرجنتين ومصر، وذلك قبل لقاء المنتخبين في دور الـ16 لبطولة كأس العالم.

ويتقابل مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ميرسيدس بينز بأتلانتا الأمريكية، منتخبا مصر والأرجنتين، لحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

وعبر موقعه الرسمي أشار الاتحاد الأرجنتيني إلى تاريخ من التفوق لراقصي التانجو على الفراعنة، بدءًا من أولمبياد 1928، مرورا بسباعية مونديال الشباب 2001، وكذلك ودية 2008 في افتتاح ستاد القاهرة بعد التجديد، وأخيرا مباراة أولمبياد طوكيو 2020، والتي فاز فيها الأرجنتينيون أيضا بهدف نظيف، سجله فوكوند ميدينا المتواجد حاليا بقائمة المنتخب الأول.

وقال الموقع: "بسجل مثالي، يسعى حامل لقب كأس العالم لمواصلة تفوقه على مصر، واتخاذ خطوة أخرى نحو اللقب الثاني على التوالي".