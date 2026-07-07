رويترز: ناقلة غاز قطرية في مضيق هرمز معرضة للانفجار

قالت ثلاثة مصادر، اليوم الثلاثاء، إنه ‌يجري إجلاء طاقم ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية، بعد تعرضها لهجوم في ⁠أثناء إبحارها على الجانب العماني من مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار جسيمة.

وأشارت وكالة «رويترز»، إلى أن ناقلة الغاز القطرية التي تم استهدافها في هرمز معرضة للانفجار، بسبب حريق في غرفة محركاتها.

وذكر مصدر آخر في وقت سابق من اليوم، ‌أن ⁠السفينة كانت محملة بالغاز الطبيعي المسال، وأرسلت نداءات استغاثة لطلب ⁠المساعدة بعد تعرضها لإصابة على جانبها الأيسر.

وأبلغت ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية «الرقيات» عن تعرضها لهجوم خلال الليل واندلاع حريق في غرفة المحركات. كما ذكرت مصادر أمنية بحرية أن ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تضررت.

وقال ربان ناقلة الرقيات للغاز الطبيعي المسال، في اتصال لاسلكي مسجل اطلعت عليه «رويترز»: «نداء استغاثة، نداء استغاثة، نداء استغاثة. هذه سفينة الرقيات. نتعرض لهجوم بطائرة مسيرة من جهة الميناء، أعلى غرفة المحركات... الوضع: حريق في غرفة المحركات، وهي مليئة بالدخان. لا يمكننا تقييم حجم الأضرار الأخرى».

وأضاف أن الطاقم بخير، لكن السفينة تعرضت لتعطل محركاتها وعجلة القيادة، وطلب المساعدة من أي سفن قريبة.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجومين. وأفاد موقع «أكسيوس» الإخباري بأن إيران أطلقت النار على سفينتين. ولم تعلق واشنطن ولا طهران بشكل مباشر على هذه التقارير.

والواقعتان هما أول هجمات يتم الإبلاغ ⁠عنها في مضيق هرمز منذ بدء فترة الحداد على الزعيم الأعلى الإيراني يوم الجمعة.

وتُذكر الواقعتان بأن أزمة الملاحة البحرية في الخليج لا تزال دون حل، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اندلاع حرب شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل قائلتين إنها ستفقد إيران القدرة على تهديد جيرانها.