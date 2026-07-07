اليمن: انتشار أمني واسع في عدن قبيل مظاهرة مليونية للانتقالي الجنوبي

شهدت عدن، العاصمة المؤقتة باليمن ، اليوم الثلاثاء، انتشارًا أمنيًا واسعًا في عدد من المديريات والشوارع الرئيسية، وذلك قبيل مظاهرة مليونية للمجلس الانتقالي الجنوبي لإسقاط "مشاريع الوصاية".

ونقل موقع "عدن تايم" عن شهود عيان قولهم إن نقاطا أمنية مكثفة انتشرت في مداخل المدينة والطرقات الرئيسية، حيث جرى تنفيذ عمليات تفتيش للمركبات، بالتزامن مع تعزيز التواجد الأمني في عدد من المواقع الحيوية.

وشهدت المدينة توافد آلاف المشاركين القادمين من مختلف المحافظات الجنوبية للمشاركة في الفعالية، وسط حركة نشطة للمركبات والحافلات التي أقلّت المشاركين إلى المدينة منذ ساعات الصباح.

كان المجلس الانتقالي الجنوبي العربي في اليمن دعا يوم السبت الماضي جميع القوى المدنية والمجتمعية إلى البدء ببرنامج تصعيدي سلمي مناهض لمشروع الوصاية في كافة محافظات الجنوب، مطالبا بـ المشاركة الفاعلة في مليونية في العاصمة عدن وحضرموت لـ "إعلان رفض شعب الجنوب لكل ممارسات الوصاية السعودية" .

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل السياسي بشأن مستقبل الجنوب واستمرار الخلافات بين القوى المحلية والإقليمية الفاعلة في الملف اليمني.

يشار إلى أنه في السادس من شهر فبراير تم الإعلان عن تشكيل حكومة يمنية جديدة بعد أن استطاع مجلس القيادة الرئاسي بدعم سعودي من بسط نفوذه على المحافظات الجنوبية والشرقية، والتي كانت تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وأعلنت قيادات عديدة في المجلس الانتقالي الجنوبي حله في التاسع من يناير الماضي، وأقرت إغلاق جميع مكاتبه ومقراته في الداخل والخارج، بينما تصر بعض القيادات على بقاء المجلس وتتمسك برئيسه عيدروس الزبيدي.