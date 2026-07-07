الدنمارك تعتزم شراء طائرات استطلاع أمريكية لتتبع الغواصات في القطب الشمالي

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تعتزم الدنمارك شراء طائرتين من الولايات المتحدة لتعزيز قدرتها على مراقبة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الطائرتين من طراز بي-8 إيه بوسايدون.

وتتميز هذه الطائرات، المصممة على هيكل طائرة الركاب بوينج 737-800، بملاءمتها الفائقة لمراقبة المناطق البحرية الشاسعة ورصد غواصات العدو.

وأكدت الوزارة، الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه مثل هذه الطائرات في الدفاع عن جرينلاند.

ونقل البيان، عن وزير الدفاع الدنماركي جيب بروس قوله: "بفضل طائرتي الدوريات البحرية الجديدتين، سيتم تعزيز قدرة الدنمارك على حماية سيادتها ومراقبة المنطقة بشكل كبير".

وأضاف: "علاوة على ذلك، تُرسل هذه الصفقة رسالة واضحة مفادها أننا نأخذ مسؤوليتنا المشتركة داخل حلف الناتو على محمل الجد".