زعيم حزب الإصلاح البريطاني يستقيل من البرلمان لمواجهة الاتهامات المالية الموجهة إليه

أعلن نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح البريطاني، أنه سيستقيل من منصبه كنائب في البرلمان، ويسعى لإعادة انتخابه لتبرئة ساحته من الاتهامات المالية الموجهة إليه.

وقال فاراج، اليوم الثلاثاء، إنه سيتنحى عن مقعده في البرلمان، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات فرعية سيترشح فيها.

وتابع في بيان تم بثه: "لم أرتكب أي مخالفة. لم أنتهك القانون بأي شكل من الأشكال على الإطلاق. لم أُسئ استخدام المال العام".

ويواجه فاراج تحقيقًا من قبل الهيئة الرقابية للمعايير البرلمانية بشأن هدية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني (6.7 مليون دولار) من ملياردير العملات المشفرة المقيم في تايلاند.

ويسعى نواب المعارضة إلى فتح تحقيق آخر بشأن تبرعات من جورج كوتريل، وهو رجل أعمال أرستقراطي في مجال قمار العملات المشفرة، قضى عقوبة بالسجن بتهمة الاحتيال في الولايات المتحدة.

ولم تجر دعوة أي صحفيين مستقلين لتصوير هذا الإعلان أو طرح الأسئلة.