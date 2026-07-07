اتهام موظف استخبارات إيطالي سابق بالتجسس لصالح روسيا

ألقى مسئولو مكتب الادعاء العام في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، القبض على موظف سابق في جهاز الاستخبارات الإيطالي، للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا.

وأعلن مكتب الادعاء العام في روما أن الرجل، البالغ من العمر 59 عامًا، متهم ببيع معلومات لعميل روسي يعمل دبلوماسيًا في إيطاليا.

ونشر المحققون عدة مقاطع فيديو تُظهر لقاءات بين الرجلين.

وبالإضافة إلى تهمة التجسس، وجه الادعاء العام إلى المشتبه به، وهو ضابط صف سابق في قوات الدرك (الكارابينيري)، تهمة الدخول إلى أنظمة حاسوبية دون تصريح.

ووفقًا للاتهامات، حصل موظف الاستخبارات السابق على معلومات سرية من ستة مصادر مختلفة، من بينها أربعة عسكريين في الخدمة الفعلية.

ويخضع هؤلاء الرجال أيضًا للتحقيق، وقد أُلقي القبض على أحدهم.

وبدأ التحقيق في مايو 2025، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حتى الآن.