أمازون تعتزم بيع سندات بقيمة 25 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، إن إمبراطورية التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية، أمازون دوت كوم، تسعى لجمع 25 مليار دولار على الأقل من خلال بيع سندات دولارية، في أحدث جولة لجمع التمويلات من جانب الشركة؛ لزيادة استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن حجم الطرح قد يزيد في ضوء حجم الطلب من جانب المستثمرين، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن حجم الطرح حتى الآن.

ومن المنتظر أن تطرح أمازون دوت كوم السندات على 8 شرائح، تتراوح آجالها بين 3 سنوات و40 عامًا، بحسب المصادر.

وتشير التوقعات الأولية، إلى أن سعر العائد على الشريحة الأطول أجلًا، التي تستحق في عام 2066، سيكون 1.45 نقطة مئوية فوق سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية المماثلة.

ويتولى إدارة الطرح كل من بنوك باركليز، وجولدمان ساكس، وجيه بي مورجان تشيس، ومورجان ستانلي.

وأوضح مصدر، أن حصيلة الطرح ستستخدم في تمويل الأغراض العامة للشركة، بما فيها سداد الديون، وعمليات الاستحواذ، والنفقات الرأسمالية.