تقنية الفيديو تحرم زيكو من هدف عالمي في قمة مصر والأرجنتين

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حرمت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" مصطفى زيكو من هدف عالمي خلال مواجهة الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026.

سجل زيكو هدفا في الدقيقة 59 بعد انطلاقة ومهارة رائعة من هيثم حسن، أتبعها بينية من محمد صلاح، قبل أن يسدد نجم بيراميدز في شباك إيمليانو مارتينيز.

لكن تقنية الفيديو استدعت الحكم الفرنسي الذي قرر إلغاء الهدف واحتساب مخالفة لصالح ليساندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين بعد دهس على القدم من مروان عطية.

وبعد إلغاء الهدف بقى اللقاء عالقا بتقدم مصر بهدف سجله ياسر إبراهيم في الدقيقة 15.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لدور الثمانية منتظرا الفائز من مباراة كولومبيا ضد سويسرا.