ترامب: يجب أن تعود السيطرة على جرينلاند إلى أمريكا لا إلى الدنمارك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي أن تعود السيطرة على جرينلاند إلى الولايات المتحدة، لا إلى الدنمارك، وذلك بينما يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي في قمة بتركيا.

وأثارت تصريحات ترامب بشأن الإصرار على استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بحكم شبه ذاتي، أو السيطرة عليها، توترًا بين واشنطن وكوبنهاجن، وعلى نطاق أوسع في أوروبا، وتحول هذا الملف منذ ذلك الحين إلى مسار دبلوماسي.

والولايات المتحدة والدنمارك عضوان مؤسسان في حلف شمال الأطلسي.

وقال ترامب، لصحفيين خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "ينبغي أن تؤول السيطرة على جرينلاند إلى الولايات المتحدة لا إلى الدنمارك"، وفقًا لوكالة رويترز.

وأضاف أن قضية السيطرة على جرينلاند أضرت بعلاقات الولايات المتحدة مع حلف الأطلسي.

وتابع: "هذا ما أضر بعلاقتي مع حلف الأطلسي... جرينلاند لا تفيد الدنمارك، والدنمارك لا تنفق أموالًا لمساعدة جرينلاند فعليًا. هذه منطقة مهمة للولايات المتحدة، وهي محاطة بسفن صينية وروسية".

وأضاف: "لن يوافقوا على ذلك مع كل الأموال التي ننفقها لمساعدتهم في مواجهة روسيا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في يونيو، إن المحادثات مع الدنمارك وجرينلاند تتواصل بشكل شهري.