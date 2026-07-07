حسام حسن يعلن قائمة بدلاء منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي مونديال

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين البدلاء استعدادًا لمواجهة منتخب الأرجنتين، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب المصري اللقاء على ملعب "مرسيديس بنز"، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفراعنة إلى مواصلة مشوارهم في البطولة العالمية.

وكان منتخب مصر قد بلغ دور الـ16 عقب تفوقه على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

في المقابل، حجز منتخب الأرجنتين مقعده في الدور ذاته بعد فوزه المثير على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وضمت قائمة بدلاء منتخب مصر كلًا من: محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، حمزة عبد الكريم، وعمر مرموش.