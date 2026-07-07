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أعلن محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، عزم الوزارة إطلاق صندوق استثمار لاكتشاف وتأهيل المواهب الرياضية في مصر قريبا.

وقال فريد، في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه في القريب سيكون هناك صندوق لاكتشاف وتأهيل الرياضيين، والذي سيبدأ بالألعاب القتالية.

وأضاف أن مصر مليئة بالمواهب في كل القرى والنجوع والمراكز، والتي تنتظر أن يؤخذ بيدها للمنافسة ليحققوا ما يتمنون.

وقال إن صندوق المواهب الرياضية سيكون لمساعدة المواهب فى سبيل تحقيق أحلام الشباب قائلا: "حلمك حلمنا وإحنا في ضهرك يا بطل".

واختتم فريد بالدعاء للمنتخب بالتوفيق في مباراتهم امام منتخب الأرجنتين قائلا: "ثقتنا في عزيمتكم وإصراركم كبيرة جدا مثل ثقتنا في كل مواهب مصر، المصري يصنع المستحيل".