قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد يوم الجمعة الموافق 24 يوليو، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية المدرجة على جدول الأعمال.

ويتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الأمين العام، وأمين الصندوق، بجانب عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيتي عامي 2020 و2021، وكذلك عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانيتين ذاتهما، تمهيدًا لاعتماد ميزانيتي عامي 2020 و2021.

كما تشمل أعمال الجمعية اختيار مراقب للحسابات، وفقًا للإجراءات المنظمة.

ودعا الاتحاد أعضاء نقابات المهن الطبية الراغبين في التقدم بأي مقترحات إلى تقديمها من خلال مجلس النقابة التي ينتمي إليها العضو، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل، حتى يتسنى إدراجها وعرضها وفقًا للإجراءات المنظمة.