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أبلغت ألمانيا، حلف شمال الأطلسي (الناتو) مجددًا بتسجيل إنفاق دفاعي قياسي.

فقد أرسلت الحكومة الألمانية إلى الحلف بيانات تُظهر أن الإنفاق الدفاعي للعام الجاري يبلغ 124.7 مليار يورو، وفقًا لبيانات أصدرها الحلف بالتزامن مع انطلاق قمته في العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء.

ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 25.5% مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ الإنفاق الدفاعي لألمانيا في عام 2025 نحو 99.3 مليار يورو.

وبالأرقام المطلقة، تُعد الزيادة البالغة نحو 25.4 مليار يورو هي الزيادة الأكبر التي تُسجلها ألمانيا في تاريخها الحديث.

وبذلك، تصبح ألمانيا ثاني أكبر دولة إنفاقًا على الدفاع داخل حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة.