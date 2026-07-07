أوكرانيا تكثف استهداف ناقلات نفط تابعة لأسطول الظل الروسي

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، أن طائراتها بدون طيار هاجمت خلال اليومين الماضيين 12 ناقلة وقود تابعة "لأسطول الظل" الروسي، كانت تنقل وقودا ​إلى شبه جزيرة القرم، في إطار تكثيف جهودها لعزل شبه ‌الجزيرة التي تسيطر عليها روسيا.

وأفاد سلاح المسيرات الأوكراني، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، بأنه استهدفت ثماني سفن خاضعة للعقوبات في بحر آزوف، تبلغ حمولة كل منها نحو 7000 طن. ​

وأضاف أنه استهدفت ناقلتين إضافيتين في وقت لاحق من اليوم نفسه، وفقاً لوكالة رويترز.

وأشار ​إلى أن هذه الضربات جاءت عقب هجمات استهدفت سفينتين أخريين ⁠تابعتين لأسطول الظل في المنطقة نفسها قبل يوم.

وبحر آزوف ممر رئيسي ​لإمداد القوات الروسية في القرم ومناطق أخرى محتلة في جنوب أوكرانيا.

وكثفت أوكرانيا، هجماتها ​على البنية التحتية اللوجستية والطاقة في القرم خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أسهم في زيادة نقص الوقود ودفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في شبه الجزيرة، التي تعد مركزا ​حيويا للمجهود الحربي الروسي.

وكانت روسيا، ضمت شبه جزيرة القرم في 2014. ولم تعلق موسكو علنا على هجمات هذا الأسبوع، ‌التي شملت ⁠أيضا استهداف محطات كهرباء فرعية وأنظمة رادار ومنشآت صواريخ.