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تفاعل الفلسطينيون في قطاع غزة بحماسة كبيرة، مع الهدف الذي سجله منتخب مصر في شباك الأرجنتين في كأس العالم.

وعند تسجيل الهدف، عمت فرحة كبيرة في شوارع ومخيمات قطاع غزة، وسط دعوات للمنتخب بخطف بطاقة التأهل.

وحتى كتابة هذه السطور، يتقدم منتخب مصر على الأرجنتين بهدف تاريخي في مباراة الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سجل ياسر إبراهيم الهدف في الدقيقة 15 بضربة رأس بعد عرضية متقنة من مروان عطية.

وبذلك يسجل الفراعنة أول أهدافهم في شباك الأرجنتين في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين.