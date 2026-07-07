الرئيس اللبناني يدين حادثة التفجير التي وقعت في العاصمة السورية دمشق

أدان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، في بيان اليوم الثلاثاء، حادثة التفجير التي وقعت في العاصمة السورية دمشق، وأعرب عن تضامن لبنان الكامل مع سوريا مجدّداً التأكيد أن استقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من استقرار لبنان.

وأدان رئيس الجمهورية، "حادثة التفجير التي وقعت اليوم في دمشق"، معتبراً أن "استهداف أمن العاصمة السورية في هذا التوقيت الحساس يمثل محاولة لزعزعة الاستقرار وضرب مسار التعافي الذي تشهده سوريا".

وأعرب رئيس الجمهورية، "عن تضامن لبنان الكامل مع سوريا شعباً ومؤسسات في مواجهة كل محاولات العبث بأمنها، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى"، مجددا "التأكيد على أن استقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من استقرار لبنان والمنطقة بأسرها".

وكان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، قد أدان في بيان اليوم الثلاثاء، التفجيرين الذين استهدفا صباح اليوم العاصمة السورية دمشق، مؤكّداً تضامن لبنان مع سوريا.

وأدان سلام، "الأعمال الإجرامية التي وقعت صباح اليوم في دمشق، وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن والاستقرار"، مؤكداً " تضامن لبنان ووقوفه إلى جانب سوريا، دولةً وشعباً".

يذكر أن انفجاران كانا قد وقعا، صباح اليوم الثلاثاء، قرب وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة.