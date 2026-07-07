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تقدم منتخب مصر على الأرجنتين بهدف تاريخي في مباراة الفريقين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سجل ياسر إبراهيم الهدف في الدقيقة 15 بضربة رأس بعد عرضية متقنة من مروان عطية.

وبذلك يسجل الفراعنة أول أهدافهم في شباك الأرجنتين في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وسبق أن فازت الأرجنتين في المباراتين اللتين جمعت الفريقين، حيث انتصرت بنتيجة 6-0 في قبل نهائي دورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم للرجال عام 1928.

وفاز راقصو التانجو بنتيجة 2-0 في مباراة ودية أقيمت في القاهرة في مارس 2008.

يذكر أن الفائز بهذه المباراة سيتأهل لدور الثمانية لمواجهة الفائز من كولومبيا ضد سويسرا.