أردوغان: تلقينا وعدا من ترامب بتسلم 5 طائرات من طراز إف - 35

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه تلقى وعدًا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بتسلم 5 طائرات من طراز إف – 35.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره، اليوم الثلاثاء: «ملف مقاتلات إف – 35، ليس جديدا، ناقشناه سابقا مع الولايات المتحدة، وحصلنا على وعد بتسلّم 5 طائرات».

من جهته، علق ترامب على تلك المسألة، قائلًا: «سنتخذ قرار بيع مقاتلات إف - 35 إلى تركيا، وعلاقتنا مع أنقرة جيدة».

وفي سبتمبر الماضي، ألمح ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تبيع قريبًا مقاتلات «إف-35» لتركيا، بعدما كانت الأخيرة قد استُبعدت عام 2019 من برنامج تطوير وشراء المقاتلات الشبحية عقابًا على اقتنائها منظومات الدفاع الصاروخي الروسية «إس-400».

وقال نائبه جي دي فانس، مؤخرًا، إن واشنطن تدرس سبل بيع هذه الطائرات لتركيا، مؤكدًا أن أي صفقة من هذا النوع ستتطلب التأكد من امتثال أنقرة للقانون الأمريكي، علمًا أن معارضة تنامت داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لبيع هذه المقاتلات لتركيا طالما أنها تحتفظ بمنظومات الدفاع الروسية.

إلى ذلك، نقلت وكالة «أسوشيتد» برس عن مسئولَين أمريكيَّين أن وزارة الخارجية الأمريكية اتخذت قبل أسبوعَين خطوة نحو المضي في بيع محركات «إف-110» لتركيا، مبلّغةً مشرعين بارزين عزمها تجاوز معارضة الكونغرس لصفقة تفوق قيمتها 700 مليون دولار.

وتتصاعد المخاوف داخل إسرائيل من احتمال انتقال طائرات F-35 إلى تركيا، إذ ترى أوساط إسرائيلية أن امتلاك أنقرة لهذه الطائرة، التي تُعد إحدى أبرز أدوات الحرب الجوية، سيقوض التفوق الإسرائيلي في المجال الجوي، وهو ما تعتبره تل أبيب أحد أهم عناصر تفوقها العسكري.

وتشير التقديرات إلى أن طائرة F-35 أثبتت كفاءة عالية في اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية خلال عمليات مثل «الوادي الأبيض» و«زئير الأسد»، ما جعلها عنصرًا أساسيًا في تعزيز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي ورفع فاعليته القتالية، وفقًا لقناة «I24news».

كما تتركز المخاوف الإسرائيلية على احتمال تسرب معلومات حساسة عن الطائرة، إذ إن حصول الأتراك عليها سيتيح لهم دراسة نقاط ضعفها في مواجهة منظومات (S-400) الروسية الموجودة لديهم، مع إمكانية نقل هذه المعطيات إلى موسكو، بما قد يؤثر في القدرات العملياتية للطائرة.