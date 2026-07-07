 وزير الرياضة: سننظم استقبالا أسطوريا يليق بمنتخب مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الرياضة: سننظم استقبالا أسطوريا يليق بمنتخب مصر

حنان عاطف
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 11:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 11:59 م

قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيحظى باستقبال يليق بالإنجاز الذي حققه خلال بطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت مع المنتخب وشجعته وكأنه يخوض مبارياته على استاد القاهرة.

وأضاف "نبيل" عبر برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: “ما بالك عندما يعودون إلى مصر، هيبقى أسطوري وشعبي.. وده أقل ما يستحقوه”، مؤكدًا على أن اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي والاتحاد المصري لكرة القدم سيتم استقبالهم بشكل محترم يتناسب مع حجم الإنجاز الذي حققوه.

وأردف: “أكيد هروح جري عليهم كرياضي قبل ما أكون وزير”، تقديرًا لما قدموه من أداء وروح قتالية خلال بطولة كأس العالم كلها".

وفي هذا السياق، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لأبطال منتخب مصر، على الأداء المشرف الذي قدموه، في بطولة كأس العالم 2026، وذلك في منشور على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.

وغادر المنتخب الوطني بطولة كأس العالم 2026، من الدور الـ 16، بعد الهزيمة أمام الأرجنتين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب أتلانتا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

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