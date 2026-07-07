الرئيس الكولومبي المنتخب يعلق انتقال السلطة ويتهم نظيره الحالي بالتخطيط لانقلاب

أوقف الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبريلا، اليوم الثلاثاء، عملية انتقال السلطة مع الرئيس الحالي جوستافو بيترو واتهمه بالتخطيط لتنفيذ انقلاب للبقاء في السلطة، بعدما رفض بيترو الاعتراف بنتائج الانتخابات.

وقال بيترو، أمس الاثنين، إنه رفض الاعتراف بانتصار دي لا إسبريلا في جولة الإعادة في انتخابات 21 يونيو على السيناتور إيفان سيبيدا مرشح ائتلاف بيترو، وزعم أن هناك تزويرا انتخابيا دون أن يقدم دليلا.

وقال دي لا إسبريلا، السياسي المحافظ المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع مصور تم نشره اليوم الثلاثاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن بيترو وسيبيدا أطلقا خطة "للتشبث بالسلطة بأي ثمن" عن طريق "انقلاب" ومن خلال رفض الاعتراف بانتصاره، ولم يقدم دليلا يدعم مزاعمه، ولم يدل بيترو بتصريح على الفور.

وذكر دي لا إسبريلا: "بصفتي رئيسا منتخبا، أدعو القوات المسلحة الكولومبية إلى احترام قسمها وحماية الدستور والديمقراطية وأن يعصوا أي أوامر من بيترو تناقض هذا".

ودعا المجتمع الدولي إلى مراقبة انتقال السلطة وحث أنصاره على "المقاومة" حتى موعد تنصيبه في السابع من أغسطس.