تمر جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي بآخر محطاتها في مدينة قم؛ استعدادًا لدفن جثمانه وسط مراسم تشييع تلفت الأنظار، من بينها الرايات الحمراء التي لا تعتادها الشوارع الإيرانية إلا في مناسبات معينة، إذ يملك اللون جذورًا ثقافية في المذهب الشيعي.

وتسرد "الشروق"، معلومات عن الرايات الحمراء في المذهب الشيعي وعلاقتها بمراسم جنازة المرشد السابق، وذلك وفقًا لما ورد في: "قناة بي بي سي، ومعجم الرموز الشيعية، وموقع العتبة الحسينية".

الرايات في الشعائر الشيعية

تملك الراية أهمية رمزية لدى الشيعة، حيث تنتشر في الحسينيات والمراقد، وتتقدم المواكب في الاحتفالات الدينية.

وتتنوع الرايات لـ3 ألوان، أشهرها الراية السوداء المعروفة براية الحزن، وتنتشر في يوم عاشوراء، حيث تعلو مرقد الحسين رضي الله عنه، ويتم تعليقها على المنازل وحملها في مواكب عاشوراء.

وينتشر استخدام الراية الخضراء أيضًا لتزيين المراقد، وتخصص لمراقد الشخصيات الدينية من آل البيت، باستثناء من تعرض للقتل دون الأخذ بثأره، فلا توضع الرايات الخضراء على أضرحتهم.

راية الثأر

وتشتهر الراية الحمراء براية الثأر، وهي مستوحاة من عادة عربية قديمة يتم خلالها وضع اللون الأحمر على قبر القتيل حتى يؤخذ له بالثأر، ثم تزال تلك الراية.

وتوجد الراية الحمراء على مرقد الحسين رضي الله عنه، في كربلاء أعلى قبة ذهبية، باستثناء شهري محرم وصفر، حيث توضع الراية السوداء بدلًا منها، فيما يندر حمل الرايات الحمراء في المواكب.

وترمز الراية الحمراء للدم المسفوك ظلمًا، وتأتي مصحوبة أحيانًا بكتابة "يا لثارات الحسين".

واستخدمت الحكومة الإيرانية الرايات الحمراء بشكل رسمي في يونيو 2025، ردًا على الهجمات الإسرائيلية الجوية، وإعلانًا لحالة الحرب والانتقام خلال حرب الـ12 يومًا.

أشكال الرايات الشيعية

وتنقسم الرايات في الاحتفالات الشيعية لعدة أنواع، منها المتر، وتتميز باللون الأسود، وتعلق داخل الحسينيات، بينما تعلق النشرات ذات الشكل المثلث في الشوارع، والأعلام ذات النهاية المعقودة والسارية القصيرة على أسطح البيوت، وأما المواكب فيتم تقدمها إما بالراية أو البيرق، وهو علم ذو سارية طويلة و3 ألوان هي الأخضر والأحمر والأسود.

يذكر أن جنازة المرشد السابق علي خامنئي، بدأت يوم الجمعة من العراق، لتمر بعدة محطات، منها العاصمة الإيرانية طهران، وانتهاءً بمدينة قم، حيث سيتم الدفن، وذلك بعد 4 أشهر من عملية اغتيال للمرشد السابق نفذها الطيران الإسرائيلي بـ30 قذيفة ألقيت على مقر قيادة يتواجد فيه المرشد بالعاصمة طهران في 28 فبراير الماضي.