أحمد موسى: الأرجنتين فازت على مصر بمساعدة التحكيم

انتقد الإعلامي أحمد موسى، حكم مباراة مصر والأرجنتين في بطولة كأس العالم.

وقال موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن منتخب مصر كان قادرًا على تحقيق الفوز في المباراة، لكن الأرجنتين فازت بمساعدة التحكيم.

وأضاف أنه لو كانت هناك عدالة تحكيمية في المباراة لتأهلت مصر، وتابع: «أنا قلت كده قبل المباراة لأني كنت شايف اتجاه الفيفا رايح فين.. شايف اتجاه رئيس الاتحاد الدولي رايح فين.. شايف التحكيم رايح فين».

وأوضح أنّ منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي، مؤكدا أن المنتخب قدم أفضل مبارياته في البطولة وتقدم بهدفين، وتابع: «فيه هدف للمنتخب تم إلغاؤه لكن لا نعرف سبب إلغائه».

وأشار إلى أنّ الهدف الملغي كان من الممكن أن يتم احتسابه في مباراة أخرى، ولو كان الأمر لصالح الأرجنتين لتم احتساب الهدف.

ووصف له ما تعرض له المنتخب الوطني في المباراة بأنه ظلم كبير من قِبل حكم المباراة.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مواجهة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة في أحداثها، وتألقًا لافتًا للحارس مصطفى شوبير.

وافتتح ياسر إبراهيم التسجيل للفراعنة في الدقيقة 15 برأسية قوية، قبل أن يواصل مصطفى شوبير تألقه بالتصدي لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي، ليحافظ على تقدم منتخب مصر حتى نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفًا لمنتخب مصر سجله مصطفى زيكو بعد مراجعة الحالة، قبل أن ينجح اللاعب نفسه في تعزيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 67 إثر هجمة جماعية مميزة شارك في صناعتها محمد صلاح وهيثم حسن.

ورغم التقدم بهدفين، عاد المنتخب الأرجنتيني بقوة خلال الدقائق الأخيرة، حيث قلص كريستيان روميرو الفارق برأسية متقنة، قبل أن يدرك ليونيل ميسي التعادل، ثم خطف إنزو فيرنانديز هدف الفوز، ليقود حامل اللقب إلى ربع نهائي البطولة.