أسطورة الشطرنج بعد فوز الأرجنتين على مصر: مهزلة فاسدة من الفيفا

أعرب جاري كاسباروف، أسطورة لعبة الشطرنج، عن غضبه الشديد، من الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين، في كأس العالم 2026.

وتغلب منتخب الأرجنتين، على نظيره مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أتلانتا، في الولايات المتحدة الأمريكية، لحساب منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026.

وكتب جاري كاسباروف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هدف مصري مذهل يُلغى بسبب خطأ من مسافة بعيدة، ثم بعد دقائق قليلة، يُحتسب هدف الأرجنتين رغم تكرار الموقف".

وأتم جاري كاسباروف تصريحاته قائلًا: "لا وجود لتقنية الفيديو المساعد للحكم.. يبدو أن الفيفا مرة أخرى مجرد مهزلة فاسدة، إنها تُحابي النجوم".

وتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة الفائز من مباراة كولومبيا أمام سويسرا، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.