اتحاد الكرة: اتفقنا مع حسام حسن على التجديد والمنتخب سيعود للقاهرة الخميس

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو اتحاد الكرة، موعد عودة بعثة المنتخب الوطني المصري إلى القاهرة، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وخسر المنتخب الوطني أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب مرسيدس بنز، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وقال أبو زهرة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «بعثة المنتخب ستصل يوم الخميس المقبل إلى القاهرة».

وأضاف: «اتفقنا مع حسام حسن على استمراره في قيادة المنتخب، ونبني مشروعا كبيرًا للكرة المصرية».

وأتم: «هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، قام بدعم اللاعبين والجهاز الفني في غرفة الملابس وقدم لهم الشكر.. لم نقصر وبذلنا كل ما في وسعنا».

وألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب الوطني المصري في الدقيقة 58 من عمر المباراة، بدعوى وجود خطأ على مروان عطية في بداية الهجمة.

وتنتظر الأرجنتين في الدور ربع النهائي، الفائز من مباراة كولومبيا وسويسرا في وقت لاحق من مساء اليوم، الثلاثاء.