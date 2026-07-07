رودريجيز ودياز يقودان هجوم كولومبيا أمام سويسرا في كأس العالم

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أعلن نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، التشكيل الرسمي للمنتخب في مواجهة نظيره منتخب سويسرا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتلتقي سويسرا مع منتخب كولومبيا في تمام الساعة 11 من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب فانكوفر في كندا، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم.

ويدخل منتخب كولومبيا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس.

خط الدفاع: يوهان موخيكا - جون لوكومي - دانيال مونيوز و دافينسون سانشيز.

خط الوسط: جوستافو بويرتا - جيفرسون ليرما و جون آرياس.

الهجوم: جيمس رودريجيز - لويس سواريز و لويس دياز.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: خوان هيرنانديز - أندريس جوميز - كيفن كستنو - جامينتون كامباز - سانتياجو آرياس - خوان بورتيا - ريتشارد ريوس - ياري مينا - جورج كاراسكال - ألفارو مونتيرو - ديفر ماتشادو - ويللر ديتا - دافيد أوسبينا - خوان كوينترو وجون كوردوبا.