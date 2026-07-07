رفعت شركة النفط والغاز الطبيعي البريطانية العملاقة بي.بي، إنتاج وقود الطائرات في مصافيها الأوروبية بنحو 30% خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران؛ مما ساعد المنطقة على تجنب نقص حاد في الإمدادات في حين كانت ملايين البراميل محتجزة في الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي تمر من نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.

وأثار اندلاع الحرب في نهاية فبراير، مخاوف من أن يؤدي انخفاض صادرات وقود الطائرات إلى أزمة إمدادات حادة في أوروبا قبيل ذروة الطلب خلال فصل الصيف.

وارتفعت الأسعار، إلى مستويات قياسية، ومع ذلك ساهم ارتفاع الإنتاج المحلي وزيادة الواردات من موردين آخرين في تجنيب القارة أزمة حقيقية في إمدادات وقود الطائرات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بريندا ستاوت نائبة الرئيس الأول لشركة بي.بي، القول في مقابلة صحفية: "نعمل باستمرار على تحديد ومعالجة أي اختناق محتمل في الإمدادات".

وأضاف أن الشركة استثمرت حتى تستطيع مصافيها تكرير مجموعة واسعة من أنواع النفط الخام وتغيير مزيج منتجاتها، مما يزيد مرونتها في مواجهة أي نقص في الإمدادات.

يذكر أن أوروبا تعتبر مستوردا صافيا لوقود الطائرات، حيث تأتي معظم مشترياتها من الشرق الأوسط في الظروف العادية.

وأدى التوقف شبه التام لحركة المرور عبر مضيق هرمز إلى قيام العديد من مصافي التكرير بتعديل نشاطها والتركيز على زيادة إنتاج وقود الطائرات والكيروسين - وهو منتج بترولي وثيق الصلة بوقود الطائرات.

ومن ناحيتها، أعلنت شركة الطاقة الإسبانية ريبسول زيادة إنتاج وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 25%.

وقالت شركة شل البريطانية المالكة لمصفاة بيرنيس العملاقة في روتردام بهولندا، في أبريل، إن المصفاة تنتج أكبر كمية ممكنة من وقود الطائرات.