 البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن نائب من حزب البديل من أجل ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن نائب من حزب البديل من أجل ألمانيا

ستراسبورج - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 9:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2026 - 9:56 م

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لصالح رفع الحصانة عن النائب سيجبرت درويزي من حزب البديل من أجل ألمانيا.

وقد طلبت وزارة العدل الألمانية، هذه الخطوة من أجل المضي قدمًا في إجراءات الاستئناف بعد إدانة درويزي بتهمتي تشهير في أبريل 2024.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام، وصف درويزي، صحفيا على موقع إكس أنه من "الرعاع اليساريين المتطرفين" .

وفرضت محكمة دريسدن الجزئية غرامة على السياسي الذي ينتمي إلى حزب البديل من أجل ألمانيا، لكنه قدم استئنافا ضد الحكم في مايو، وجرى انتخابه لعضوية البرلمان الأوروبي في الشهر التالي.

وفي قراره برفع الحصانة عن درويزي، أوضح البرلمان، أن الأفعال التي تكمن وراء الجرائم المزعومة حدثت قبل فترة وجوده في بروكسل.

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