ميرتس: صفقة الغواصات تمثل بداية حقبة جديدة من التعاون بين ألمانيا والنرويج وكندا

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن صفقة الغواصات، التي تُقدَّر بمليارات اليوروهات بين ألمانيا والنرويج وكندا، تمثل بداية "حقبة جديدة من التعاون" بين الدول الثلاث.

وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة التركية أنقرة، قال ميرتس، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن هذا يخطو بنا خطوة كبيرة إلى الأمام".

وكان كارني، قد أعلن أمس الاثنين أن شركة "تيسين كروب للأنظمة البحرية" الألمانية، المعروفة اختصارًا بـ"تي كيه إم إس"، ومقرها مدينة كيل، تفوقت مبدئيًا على شركة كورية جنوبية منافسة في سباق الحصول على عقد لتوريد ما يصل إلى 12 غواصة لكندا، إلا أن التفاصيل النهائية للعقد لا تزال قيد التفاوض.

وتشارك شركات نرويجية في المشروع بصفتها موردًا، كما يجري إنشاء مركز ألماني-نرويجي مشترك لصيانة الغواصات في مدينة بيرجن النرويجية.

وقال كارني، إن المشروع يعكس تنامي المسؤولية المشتركة للدول الثلاث، من منطقة القطب الشمالي وصولًا إلى بحر البلطيق، واصفًا الاتفاق بأنه "يوم عظيم" لألمانيا وكندا والنرويج. وقد عقد رؤساء حكومات الدول الثلاث اجتماعهم في أنقرة قبيل انطلاق قمة الناتو مباشرة؛ لبحث تفاصيل المشروع.

ومن المتوقع أن تمثل الصفقة أكبر عقد في تاريخ شركة "تيسين كروب للأنظمة البحرية"، كما تُعد، بالنسبة لدول الناتو الثلاث: ألمانيا وكندا والنرويج، بداية تعاون بحري استراتيجي يمتد لعقود.