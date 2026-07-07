اتحاد الكرة ولاعبو المنتخب يوجهون رسالة شكر للرئيس السيسي بعد إنجاز الفراعنة في المونديال

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، إلى جانب الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبي المنتخب الوطني الأول، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا لدعمه وإشادته بالمستوى الذي قدمه المنتخب خلال مشاركته في بطولة كأس العالم.

وأكد اتحاد الكرة أن كلمات الرئيس الداعمة تمثل حافزًا كبيرًا لجميع عناصر منظومة المنتخب لمواصلة العمل والتطوير خلال الفترة المقبلة، والسعي لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

وأشار الاتحاد إلى أن الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال جاء نتيجة جهود جماعية من اللاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد المنظومة، مع التأكيد على استمرار بذل أقصى جهد لتحقيق طموحات الجماهير المصرية في البطولات المقبلة.