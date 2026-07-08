إيان رايت: احتساب هدف الأرجنتين بعد عرقلة صلاح أمر غير مفهوم

هاجم النجم الإنجليزي السابق إيان رايت أداء طاقم التحكيم في مباراة مصر والأرجنتين بدور الـ16 من كأس العالم ، والتي انتهت بفوز الأرجنتين 3-2.

وجاء هجوم رايت بعد الجدل الواسع الذي أثارته حكم تقنية الفيديو (VAR) في الشوط الثاني، حين ألغى الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسييه هدفًا لمصطفى زيكو بعد مخالفة فاول في منتصف الملعب، بينما لم تُحتسب أي مخالفة لصالح محمد صلاح في اللقطة التي سبقت هدف الفوز الأرجنتيني في الوقت بدل الضائع.

وقال رايت في تصريحاته: “إذا كان إلغاء هدف الأرجنتين عند حدود منطقة الجزاء بسبب مخالفة أمرًا مبررًا، فإن إلغاء هدفهم بسبب ما تعرض له محمد صلاح كان يجب أن يكون مبررًا أيضًا، لقد تعرّض للعرقلة، ومهما قيل في تبرير ذلك، فإن المخالفة كانت واضحة، وبعدها ذهبوا وسجّلوا في الطرف الآخر من الملعب”.