دونجا: كنا الأقرب للفوز لولا تعاطف الحكم مع ميسي والأرجنتين

قال تامر عبد الحميد دونجا نجم نادي نادي الزمالك السابق ، عقب خسارة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين لكرة القدم بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس العالم 2026، إن المنتخب المصري كان الطرف الأفضل حتى الدقيقة 80، مؤكداً أن قرارات الحكم أثرت بشكل واضح على سير اللقاء.

وأضاف دونجا في تصريحات تلفزيونية أن الحكم كان متعاطفًا مع الأرجنتين وميسي في العديد من القرارات، وأن منتخب مصر كان قريبًا للغاية من تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، مشيرًا إلى أن الأخطاء التحكيمية ساعدت المنافس على العودة في المباراة.

وأكد نجم الزمالك السابق أن خروج هيثم حسن أثر على المنتخب في الدقائق الأخيرة، معتبرًا أن الفراعنة قدموا واحدة من أفضل مبارياتهم في البطولة رغم الخسارة.