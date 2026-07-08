أكد أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، أن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام الأرجنتين، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في غلق المساحات أمام ليونيل ميسي ورفاقه لفترات طويلة.

وقال أحمد صالح في تصريحات تلفزيونية: “قمنا بغلق الملعب لمدة 80 دقيقة، وقدمنا مباراة جيدة، ونجحنا في إغلاق المساحات بالكامل على ميسي، باستثناء آخر 10 دقائق من اللقاء”.

وأضاف: “كنت مع نزول حسام عبد المجيد في آخر 10 دقائق من المباراة، بسبب اعتماد الأرجنتين على الكرات العرضية، وكان من الضروري التعامل مع هذه النقطة”.

وتابع نجم الزمالك السابق: “نفس السيناريو الذي حدث في مباراة اليوم تكرر أمام كاب فيردي، وكان يجب علينا الحذر من هذه النقطة، خاصة أن المنافسين يعتمدون على الضغط في الدقائق الأخيرة”.

وتطرق أحمد صالح للحديث عن بطولة كأس العالم 2026، قائلًا: “البطولة عليها علامات استفهام كبيرة، وهناك مواقف غريبة حدثت، مثل عودة مهاجم منتخب أمريكا من الإيقاف”.