اتحاد الكرة يتقدم بشكوى إلى فيفا ضد حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطوة تصعيدية عقب خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه وطاقم التحكيم الذي أدار المباراة.

وطالب أبو ريدة بفتح تحقيق عاجل في القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء، مؤكدًا أن طاقم الحكام، بما في ذلك حكام تقنية الفيديو (VAR)، ارتكب أخطاءً مؤثرة، إلى جانب عدم تطبيق المعايير نفسها في عدد من اللقطات، وهو ما اعتبره سببًا مباشرًا في خسارة المنتخب المصري وخروجه من البطولة.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن لاعبي المنتخب قدموا مباراة تاريخية أمام حامل اللقب، مشيدًا بالأداء الذي ظهر به "الفراعنة" رغم نهاية المشوار في الأدوار الإقصائية، كما أعرب عن أسفه لعدم الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية، مقدمًا اعتذاره للجماهير المصرية.

ووجه أبو ريدة الشكر إلى الجماهير المصرية والإعلام، فضلًا عن جميع المسؤولين والقيادة السياسية، تقديرًا للدعم الذي حظيت به بعثة المنتخب طوال فترة المشاركة في كأس العالم.

كما طالب رئيس الاتحاد المصري بالتحقيق في جميع الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وعلى رأسها اللقطات التي يرى الاتحاد أنها شهدت حرمان منتخب مصر من هدف صحيح وركلة جزاء، إلى جانب عدم اللجوء إلى تقنية الفيديو في مواقف مؤثرة.

واختتم أبو ريدة مطالبه بالدعوة إلى استبعاد الحكم والطاقم بالكامل من المونديال بعد التحقيق في هذه الأخطاء وثبوت جريمة التمييز ضد منتخب مصر والتسبب في خسارته للمباراة وخروجه من البطولة.