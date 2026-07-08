قال الفنان شريف منير إن مشاعره بعد مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الأرجنتين، ضمن بطولة كأس العالم الجارية، لم تكن مختلطة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المصريين والعرب شعروا بأن المنتخب المصري هو الفائز الحقيقي بما قدمه من أداء داخل الملعب.

وأضاف "منير" عبر برنامج "من ماسبيرو"، مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن المنتخب المصري قدم مباراة قوية، معتبرًا أن حكم اللقاء الفرنسي فرانسوا ليتكسير لم يكن عادلًا، وأن بعض قراراته أثرت في مجريات المباراة، مضيفًا أن المنتخب الأرجنتيني بدا متوترًا منذ الهدفين الأول والثاني الذي أُلغي والثالث لمصر.

وتابع أن ملامح القلق كانت واضحة على لاعبي الأرجنتين، خاصة قائد الفريق ليونيل ميسي، مؤكدًا على أن ردود أفعالهم عقب المباراة وبكاءهم، وخاصة "ميسي" عكست حجم الضغوط التي تعرضوا لها، وأن منتخب مصر نجح في هز بطل العالم وفرض عليه مباراة صعبة حتى الدقائق الأخيرة.

وتطرق إلى رفع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، العلم الفلسطيني بعد مباراة مصر وأستراليا، مؤكدًا على أنه لا يستطيع الجزم بوجود صلة بينها وبين أحداث المباراة، مشددًا على أن رفع العلم الفلسطيني يعكس موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وأشاد بأداء لاعبي المنتخب المصري، مؤكدًا على أنهم كانوا على قدر المسئولية وقدموا مباراة عظيمة، مشيرًا إلى أن الأرجنتين عاشت حالة من الرعب حتى الدقيقة 80، عندما كان المنتخب المصري متقدمًا في النتيجة.

ودعا الشعب المصري إلى استقبال بعثة المنتخب لدى عودتها إلى القاهرة استقبال المنتصرين، لأنهم يستحقون ذلك، مؤكدًا على أن اللاعبين لم يقصروا في شيء، ويستحقون كل الدعم والتقدير بعد الأداء الذي قدموه.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لأبطال منتخب مصر، على الأداء المشرف الذي قدموه، في بطولة كأس العالم 2026، وغادر المنتخب الوطني بطولة كأس العالم 2026، من الدور الـ 16، بعد الهزيمة أمام الأرجنتين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب أتلانتا، في الولايات المتحدة الأمريكية.