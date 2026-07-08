أبدى باتريس إيفرا، نجم منتخب فرنسا السابق، غضبه من قرار إلغاء هدف منتخب مصر خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة تعرضوا لظلم تحكيمي حرمهم من لحظة مهمة كان من الممكن أن تغير مسار المباراة.

وقال إيفرا في تصريحاته: "لا يهمني ما يقوله الناس، بالنسبة لي مصر تعرضت للسرقة، كرة القدم أصبحت عقيمة للغاية."

وتحدث النجم الفرنسي السابق عن لقطة هدف مصطفى زيكو الملغي، موضحًا: "اللاعب المصري مصطفى زيكو استحوذ على الكرة وانطلق بها إلى الأمام ليسجل هدفًا رائعًا، ثم استغرق الأمر وقتًا طويلًا للبحث عن سبب لإلغائه."

ووجه إيفرا انتقادات لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، مشددًا على أن دورها يجب أن يقتصر على تصحيح الأخطاء الواضحة، وليس إفساد لحظات الإثارة في كرة القدم.

وأضاف: "تم إدخال تقنية VAR لتصحيح الأخطاء الواضحة، وليس لإلغاء اللحظات الجميلة في كرة القدم. أحيانًا يبدو وكأن البحث يكون عن مبرر لإلغاء الهدف."

وتابع: "لو كان هذا الهدف لصالح الأرجنتين، ربما لم يكن أحد سيتحدث عن وجود خطأ. هذه هي الحقيقة."

وأكد إيفرا أن المنتخب المصري كان يستحق الخروج بنتيجة أفضل أمام حامل اللقب، قائلًا: "كان يجب أن تتقدم مصر بهدفين دون مقابل. لقد قدموا مجهودًا كبيرًا وتفوقوا في القتال والروح، والآن عليهم التعامل أيضًا مع خيبة الأمل."

واختتم لاعب مانشستر يونايتد السابق تصريحاته بالتأكيد على أن إلغاء هدف بهذه الطريقة أمام منتخب بحجم الأرجنتين سيظل محل جدل، مشيرًا إلى أن من حق لاعبي منتخب مصر وجماهيره الشعور بأن الحظ لم يكن إلى جانبهم في هذه المواجهة.