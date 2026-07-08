ميسي يكشف سر دموعه بعد التأهل على حساب مصر إلى ربع نهائي المونديال

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أسباب بكائه عقب فوز منتخب بلاده المثير على منتخب مصر بنتيجة (3-2)، في مواجهة حافلة بالإثارة والجدل التحكيمي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: "شعرتُ بإحباط شديد من كل ما حدث في المباراة، خاصة بعد إضاعة ركلة الجزاء. لو سجلتها، لتغيرت مجريات اللقاء". وأضاف: "كنا نقدم أداءً جيدًا رغم الهدف الذي استقبلناه، وبعد تقليص الفارق بالهدف الأول، شعر الجميع بأننا قادرون على تحقيق الفوز".

ونجح قائد منتخب الأرجنتين في قيادة "التانجو" لقلب الطاولة على المنتخب المصري، بعدما كان متأخرًا بهدفين، ليحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.

وتابع ميسي: "كنا محظوظين بما يكفي للعودة في النتيجة وتحقيق التعادل، ثم حسم الفوز قبل اللجوء إلى الأشواط الإضافية"، في إشارة إلى الروح القتالية التي أظهرها الفريق خلال اللقاء.