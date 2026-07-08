السعودية تحمل إيران مسؤولية استهداف ناقلتها وديان خلال عبورها مضيق هرمز

حملت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء إيران مسؤولية استهداف ناقلتها "وديان" خلال عبور الناقلة مضيق هرمز.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء" عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية (وديان) خلال عبور الناقلة مضيق هرمز، واستهداف الناقلة القطرية (الركيات)، وتأكيدها أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.

وقالت الوزارة في بيانها: "المملكة تؤكد أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون والأعراف الدولية، ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية".

وشددت المملكة "على مطالبتها لإيران بالوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة"، وتؤكد المملكة" تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وأضرارها وتداعياتها كافة".

ويعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وعبره يمر قرابة خمس النفط العالمي.

ومنذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، أواخر فبراير الماضي، أدى توقف تدفق النفط عبر هذا المضيق إلى اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية.