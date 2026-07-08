أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر تعرض للظلم خلال مواجهة الأرجنتين، مشددًا على ضرورة التعامل مع المباراة بخبرة أكبر خاصة بعد التقدم بهدفين دون رد.

وقال ياسر ريان في تصريحات تلفزيونية: “تعرضنا للظلم خلال مباراة الأرجنتين، ولكن كان يجب علينا التعامل مع اللقاء بخبرة أكبر”.

وأضاف: “كان يجب الحفاظ على النتيجة، خصوصًا أننا تقدمنا على مدار اللقاء بهدفين دون رد، وكان من الضروري إدارة المباراة بشكل أفضل”.

وتابع نجم الأهلي السابق: “للأسف توقعت الخسارة وقلب النتيجة في آخر 10 دقائق، بسبب وجود هزات فنية وسقوطنا بدنيًا، بجانب الاعتماد على الكرات الطويلة التي كان يتم قطعها وتتحول إلى هجمات خطيرة علينا”.

واختتم ياسر ريان تصريحاته قائلًا: “فيفا حقق مكاسب مالية كبيرة جدًا من البطولة، ويهمه في الأساس التسويق للحدث، والدليل وجود تفكير كبير في زيادة عدد المنتخبات خلال النسخة المقبلة”.