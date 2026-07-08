هنري عن دموع ميسي بعد فوز الأرجنتين أمام مصر: يحمل أحلام أمة على كتفيه

تحدث الأسطورة الفرنسية تيري هنري عن المشهد المؤثر الذي ظهر عليه ليونيل ميسي عقب قيادة منتخب الأرجنتين للفوز المثير على منتخب مصر بنتيجة (3-2)، في إطار منافسات كأس العالم 2026.

وقال هنري في تصريحات عبر شبكة «فوكس نيوز» إن رؤية ميسي وهو يبكي بعد صافرة النهاية تختصر كل شيء، موضحًا أن الجماهير ترى الألقاب والأرقام والأهداف، لكنها لا تدرك دائمًا حجم المسؤولية التي يتحملها، كونه يحمل أحلام أمة كاملة على كتفيه في كل مرة يدخل فيها إلى أرض الملعب.

وأضاف أن هذا الانتصار لم يكن مجرد عودة في النتيجة، بل كان معركة كروية تجسدت فيها معاني القلب والإيمان والشخصية، خاصة بعدما تأخر المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد، قبل أن يرفض ميسي الاستسلام، ويواصل القتال والقيادة، مؤكدًا مكانته كأحد أعظم المنافسين في تاريخ كرة القدم.

وتابع أن المشاعر التي أظهرها ميسي تعكس وعيه الكامل بقيمة تمثيل ملايين الجماهير، مشددًا على أنه لا يلعب لنفسه فقط، بل من أجل بلاده وزملائه وكل من يؤمن به، وهو ما كشف عن الجانب الإنساني خلف أسطورته في تلك الليلة.

واختتم هنري تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعبين الكبار يصنعون اللحظات، بينما تصنع الأساطير ذكريات خالدة، مشيرًا إلى أن العودة من التأخر (0-2) إلى الفوز (3-2) في مباراة إقصائية بكأس العالم ستظل ليلة لا تُنسى، بعدما منح ميسي منتخب بلاده لحظة خالدة ستبقى في ذاكرة الأجيال.